اتحاد الكرة يصدر قراراً يخص توقيع عقود الأندية

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألزمت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الأندية الرياضية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقر الاتحاد لتوقيع عقودهم.

وذكر بيان للاتحاد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "جميع الاندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، يجب ان تلتزم بالتعليمات بالنسبة لعقود المدربين واللاعبين والإداريين الذين يرومون التوقيع في الاندية، وعليهم الحضور الى مقر اتحاد الكرة، وخلاف ذلك ستضطر اللجنة لعدم التصدّيق على عقودهم".وقال مدير لجنة المسابقات، شهاب احمد ان "قرارنا هذا من اجل الامور التنظيمية لمسابقة الدوري للموسم المقبل ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد ان حدثت الكثير من الإشكاليات في عقود اللاعبين بالموسم الماضية، وبالتالي هذه الطريقة ستضمن حقوق الجميع من المدربين واللاعبين والإداريين".انتهى

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