العراق عضواً في علاقات واعلام الاتحاد الاسيوي

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصل الاتحاد العراقي لكرة القدم، ممثلا بالزميل محمد خلف، مدير الدائرة الاعلامية، على عضوية لجنة العلاقات والاعلام في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الاتحاد تسلم، اليوم الثلاثاء، اشعارا رسميا من الاتحاد الاسيوي للعبة، اشار فيه الى حصول محمد خلف على عضوية لجنة العلاقات والاعلام في الاتحاد القاري".وأضاف، ان "حصول خلف على عضوية هذه اللجنة يعد من المكتسبات المهمة للاتحاد، لاسيما ان هذه اللجنة تعد من اللجان المهمة والاستراتيجية التي يعول عليها الاتحاد القاري في رسم سياسته الكروية".انتهى

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