حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء لتدني مستواه بشكل كبير

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي، ان المجلس صوت اليوم وخلال جلسته الاعتيادية على حل الهيئة الإدارية لنادي كربلاء نتيجة لتدني

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