تحذيرات من موجة حر قاسية تجتاح أوروبا هذا الأسبوع

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية من عودة موجة حر كبيرة إلى القارة الأوروبية هذا الأسبوع. وقالت مصالح الأرصاد في صفحتها على تويتر إن أوروبا تنتظر موجة

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