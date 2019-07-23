اليكم حالة الطقس المتوقعة في العراق للايام الثلاثة القادمة

2019/07/23 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، الثلاثاء حالة الطقس للأيام القادمة، فيما أشارت إلى أن عدداً من المناطق ستسجل درجات حرارة تصل إلى 49 مئوية....

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