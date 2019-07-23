2019/07/23 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية شهداء ذي قار بتوزيع منح عقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي في المحافظة للشهداء المسجلين لدى المؤسسة.وبين مدير شهداء ذي قار مهند هادي عبد الحسين , في تصريح للنعيم نيوز ” أنه تم تخصيص مليار و 800 مليون دينار عراقي لتوزيعها كمنح عقارية على ذوي الشهداء “.وأكد , أن ” التوزيع سيشمل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتوزيع منح عقارية لذوي شهداء الحشد في ذي قار النعيم نيوز.

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