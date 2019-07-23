اجتماع نيابي مع وزير الصحـة لمناقشـة المنهاج الوزاري

2019/07/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ظهر اليوم ، وزير الصحة علاء العلواني ومسؤولي الوزارة لمناقشة خطة الوزارة الحالية والمنجـز من المنهاج الوزاري ./انتهى

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