2019/07/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ازالة دور متجاوزة جنوب غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها عدد من الدور المشيدة على ارض زراعية ضمن منطقة حي الجهاد المحلة 885 “.وأضافت انه “تم ازالة عدد من التجاوزات المختلفة ضمن حي الشهداء المحلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ازالة دور متجاوزة جنوب غربي بغداد وكالة خطوة برس.

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