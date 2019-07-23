الجبوري يكشف خريطة تقاسم مناصب نينوى ويحشد للطعن بها

2019/07/23 | 15:42

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بغداد/ سومر نيوز

كشف النائب عن نينوى احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات في موضوع تقاسم المناصب بين الاحزاب ...

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