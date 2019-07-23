المفوضية ترحب باقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موقفها من إقرار مجلس النواب، التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 أمس الأثنين.

وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه "رحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 والذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين 22 /7 /2019".وقال المجلس في البيان ان "إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من نيسان المقبل وهي على اتم الاستعداد للمضي في الجدول الزمني الذي وضعته لتنظيم وادارة العملية الانتخابية داعيا الشركاء الاساسيين الى بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي".وأشاد مجلس المفوضين "بهيأة رئاسة البرلمان والمتمثلة برئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجان الاخرى التي شاركت في النقاشات والتصويت عليه لما بذلوه من جهد ووقت واجتماعات متعددة للوصول الى الصيغة النهائية للتعديلات وبالتالي اقرار القانون بكامله وكذلك الكتل النيابية في مجلس النواب التي دعمت وصوتت عليه".كما أشاد مجلس المفوضين "بالحكومة التي اسهمت بشتى الوسائل المتاحة لتقريب وجهات النظر في التعديلات على القانون ودعمها الكامل لاقراره فضلا عن الدعم الذي توليه لمفوضية الانتخابات لانجاز مهامها في الجوانب التي تتعلق بتنفيذ متطلبات عملها".وثمن المجلس "بالدور الكبير الذي مارسته النقابات والمنظمات المحلية المعنية بالشان الانتخابي والمنظمات الدولية والخبراء المختصين من القانونيين والاكاديمين في عقد العديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل للوصول الى الهدف الاساس والمهم وهو استكمال التعديلات على القانون واهمية تلك التعديلات في تسهيل عمل المفوضية لاجراء الانتخابات وفق الانظمة والاجراءات التي تنبثق من القانون".ودعا مجلس المفوضين جميع الناخبين ومنهم النازحين الى الاسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لاجراء عملية التسجيل البايومتري من اجل المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .وكان مجلس النواب، صوت في جلسته أمس الأثنين على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم [12]لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة".

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