مصير مجهول ينتظر درجات الحذف والاستحداث في نينوى

2019/07/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ SNG- أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، أن مصير الدرجات الوظيفية الخاصة بمديرية تربية محافظة نينوى لا يزال مجهولاً.وقال نايف لـ/SNG/، إن “هناك 7 آلاف و 23 درجة وظيفية خاصة بدرجات الحذف ولاستحداث لمديرية محافظة نينوى لا نعرف ما هو مصيرها”، مشيراً الى “أننا عندما نُخاطب وزارة المالية تقول عند وزارة ...

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