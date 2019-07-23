2019/07/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X1nOKNBXnM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد من مجلس النواب حول التصويت على قانون الانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد من مجلس النواب حول التصويت على قانون الانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).