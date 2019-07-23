الشابندر: الحكيم فشل بإعادة إنتاج نفسه خلال التظاهرات الأخيرة

2019/07/23 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر الكاتب والسياسي غالب الشابندر، الاثنين، التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة بأنها قصمت وجودهم، مبينا ان الحكيم أراد إعادة إنتاج نفسه من خلالها وفشل.وقال الشابندر لـ/ المعلومة /، إن “الحكيم فقد جمهوره في المجلس الأعلى ومن ثم بدأ تدريجيا بالانتهاء في تيار الحكمة كون المجلس والحكمة لم يقدمان شيئا واضحا للعيان”.وأضاف […]

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