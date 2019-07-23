استعدادات دفاعية وامنية .. تجريها

2019/07/23 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أفادت وكالة "فارس" الرسمية ان اللواء يحيى صفوي المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اجرى يوم الثلاثاء زيارة الى محافظتي كرمانشاه وايلام لتقييم الاستعدادات الدفاعية والامنية للوحدات المنتشرة غرب ايران الجانب المحاذي للعراق.

وذكرت الوكالة ان اللواء صفوي توجه برفقة وفد من القاد...

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