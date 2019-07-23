مجلس ديالى يصوت على عدم رفع صور المسؤولين خلال تنفيذ المشاريع وانجازها

2019/07/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس ديالى على عدم رفع صور المسؤولين اثناء تنفيذ المشاريع الخدمية وانجازها .وقال مصدر مطلع في المجلس لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان مجلس ديالى عقد جلسة رسمية لمناقشة الملف الامني والخدمي في المناطق المحررة في المحافظة .واضاف ان المجلس قرر أعادة الموازنة الى ادارة ديالى بسبب عدم توزيع التخصيصات المالية على المناطق […]

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