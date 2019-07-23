تخصيص٢٥٠مليون دينار لنادي الديوانية دعما من مجلس المحافظة

2019/07/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة الديوانية تخصيص مبلغ /٢٥٠/ مليون دينار دعما لنادي الديوانية الرياضي وفريقه الكروي.وقال مصدر في اعلام المجلس لوكالة وطن للانباء ” ان المجلس وخلال اجتماعه الدوري اليوم قرر تخصيص هذا المبلغ .واضاف ” ان هذا الدعم المادي يأتي للنتائج المتميزة التي حققها فريق النادي ضمن الدوري الممتاز والذي يحتل حاليا المركز […]

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