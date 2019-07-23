الشيخ العطية: وضعنا خطة لاستيعاب 600 ألف معتمر

2019/07/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ د.خالد العطية أن البعثة ستنهي الأسبوع المقبل تفويج جميع الحجاج البالغ عددهم 50 الف حاج إلى الديار المقدسة.وقال الشيخ العطية خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، بحضور أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة لبعثة الحج العراقية: إن” عدد الحجاج المتواجدين في الديار المقدسة وصل الى نحو 28 الف حاج منهم …

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