حشد نينوى: حزب بارزاني ينفذ أجندة أمريكية لتشويه انتصاراتنا

2019/07/23 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… اتهم المتحدث باسم الحشد الشعبي لواء 30 سعد القدو، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالانصياع لتوجيهات أمريكية لتشويه انتصارات الحشد الشعبي.وقال القدو لـ/ المعلومة /، إن “دور الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني واضح من خلال رغبته بالتمدد الكردي في مناطق الشبك والعرب وفي مناطق سهل نينوى ومناطق اخرى”.وأضاف، أن “عملاء […]

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