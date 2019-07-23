80% من المتقدمين رسبوا فيه.. تعرف على اختبار ذكاء من 3 أسئلة

2019/07/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر هذا الاختبار واحد من أقصر اختبارات الذكاء في العالم، ويتألف من ثلاثة أسئلة رياضية، وتمكن من تجاوزه 17 في المئة فقط من الأشخاص الذين

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