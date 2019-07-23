في كربلاء.. انطلاق انتخابات مجالس الجمعيات الفلاحية

2019/07/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، انتخابات مجالس إدارة الجمعيات الفلاحية التابعة للاتحاد الفرعي في قضاء المركز.

وقال مسؤول اعلام الجمعيات ياسر الشمري

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