وفاة شخصين واصابة اخرين بحادث سير في دهوك

2019/07/23 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة دهوك وشهود عيان يوم الثلاثاء ان شخصين لقيا مصرعهما فيما اصيب اخرون بجروح بحادث سير على طريق رئيس داخل المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان شخصين لقيا حتفهما ظهر اليوم في حادث سير على طريق شيخان – ڕوڤیا.

الى ذلك قال شهود عيان ان الحادث ادى الى اصابة اثنين اخرين بجروح.

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