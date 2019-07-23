2019/07/23 | 16:10

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بمشاركة نجومه الجدد..



برشلونة يسقط امام تشيلسي بثنائية

سقط نادي برشلونة أمام تشيلسي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في

كأس "راكوتن" بهدفين مقابل هدف على ملعب "ساياتاما" باليابان.وشهد اللقاء مشاركة الثلاثي الجديد بصفوف البلاوجرانا أنطوان جريزمان،

فرينكي دي يونج ونيتو، حيث شارك الفرنسي أساسيًا قبل خروجه مع نهاية

الشوط الأول.بينما تواجد الهولندي والبرازيلي مع التشكيل الثاني الذي شارك به

برشلونة مع بداية الشوط الثاني والمكون من:نيتو، توديبو، لينجليه، خايمي، سيميدو، رافينيا، دي يونج، ألينيا،

راكيتيتش، مالكوم، بيريز.وافتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق لاعبه الشاب تامي أبراهام في

الدقيقة 34، بعد استغلاله خطأ دفاعي ساذج من سيرجيو بوسكيتس وعدم

التمركز الجيد لمدافعي برشلونة.بينما ضاعف النتيجة روس باركلي لاعب وسط تشيلسي في الدقيقة 81 من زمن

المباراة، قبل أن يقلص الفارق إيفان راكيتيتش بتسديدة صاروخية في

الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

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