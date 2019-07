2019/07/23 | 16:10

اعترفت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، بوجود فيروس أدى إلى نفوق عشرات الآلاف من الدجاج في كربلاء، لكنها عزت الإصابة إلى عدم اتباع المربين للإجراءات الصحية الوقائية.

وكانت صحف عراقية قد نشرت الإثنين صورا لنفوق عشرات الآلاف من الدجاج في محافظة كربلاء بسبب فيروس غامض.

وقال مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود في بيان للوزارة الثلاثاء: "بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم في قضاء الهندية من قبل المستشفى البيطري في كربلاء، نفذت الإجراءات الاحترازية وحجر المنطقة المصابة ومنع دخول الدجاج أو الخروج منها وتطويقها وتعقيمها، فيما لوحظ وجود هلاكات عالية في الحقول العائدة للمربي مهدي الأعرجي".

وأشار سعود إلى أنه بإجراء الفحص "تبين وجود إصابة بالدجاج الهالك بمرض نيوكاسل".

وأضاف أن "مرض نيوكاسل من الأمراض الفيروسية والمتوطنة في العراق منذ عشرات السنين، ولا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي، وأن سبب الإصابة هو عدم اتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة للتربية وعدم جدولة اللقاحات العلمية لدى المربين".

ويأتي ذلك بعد يومين من تصريح للمتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن "العراق قد يبدأ بتصدير البيض إلى دول أخرى مع نهاية العام الحالي إذا ما استمر في تحقيق إنتاجيات كافية للاستهلاك المحلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة العراقية تكشف سر نفوق عشرات الآلاف من الدجاج ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة العراقية تكشف سر نفوق عشرات الآلاف من الدجاج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).