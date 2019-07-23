ظريف يعلق على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط ايرانية: قرصنة بحرية

2019/07/23 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكد وزير الخارجية الايراني ، محمد جواد ظريف، ان توقيف بريطانيا غير القانوني لناقلة تحمل النفط الايراني في مضيق هرمز ، يعد قرصنة بحرية.

وهنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء البريطاني المنتخب بوريس جونسون، قائلًا: إن" طهران لا تسعى للدخول في مواجهة مع لندن".وكتب ظريف عبر حسابه في {تويتر}" أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا..



إيران لا تسعى للمواجهة؛ لكن لدينا ساحلًا بطول 1500 ميل على الخليج..



هذه مياهنا وسوف نحميها".وأضاف" احتجاز حكومة {رئيسة الوزراء تيريزا} ماي، لناقلة نفط إيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة، هو قرصنة بوضوح وببساطة".وفاز بوريس جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، بمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين، الثلاثاء.ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز؛ لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية"، ما أثار عاصفة توتر في العلاقات بين البلدين.انتهى

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