برشلونة يخسر مباراته التحضيرية الأولى

2019/07/23 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق تشيلسي فوزًا لافتًا على برشلونة {2-1}، اليوم الثلاثاء، على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل تامي أبراهام {34} وروس باركلي {81} هدفي تشيلسي، فيما أحرز إيفان راكيتيش هدف برشلونة {90+1}.وشهدت تشكيلة برشلونة مشاركة الفرنسي أنطوان جريزمان لأول مرة منذ انضمامه إليه قادما أتلتيكو مدريد، وجلس على مقاعد البدلاء كل من الهولندي فرانكي دي يونج والبرازيلي فيليب كوتينيو، وغياب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز لعدم التحاقهما بعد بمعسكر الفريق.أما تشكيلة تشيلسي الذي يدربه نجمه الأسطوري فرانك لامبارد، فشهدت مشاركة الأمريكي كريستيان بوليسيتش أساسيا، إلى جانب ماسون مونت، وبدرو رودريجيز، وراء المهاجم تامي أبراهام.



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