2019/07/23 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء، بوريس جونسون زعيما للحزب ورئيسا للحكومة، خلفا لتيريزا ماي.وقال جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين: “يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية”.وأضاف: “في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا وكالة خطوة برس.

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