الصدر يُعاقب “أبو درع”.. “زرقاوي الشيعة”

2019/07/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشرت احدى لجان #التيار_الصدري الذي يتزعمه #مقتدى_الصدر، مؤخراً لائحة تضم 23 اسماً ممن وصفوا بالفاسدين وعلى رأسهم #اسماعيل_اللامي المعروف بـ”أبو درع”.ونشر حساب “صالح محمد العراقي”، […]

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