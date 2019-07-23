بورصة العراق تهبط عند الإغلاق بـ 2.23%

2019/07/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء ، على انخفاض بنسبة 2.23 % ، عند مستوى 479.03 نقطة ، فاقداً نحو 10.92 نقطة.

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