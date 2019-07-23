تراجع مبيعات المركزي العراقي بنحو 59 مليون دولار بمزاد الثلاثاء

2019/07/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، تراجع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى 153.63 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الاثنين؛ والبالغة 212.49 مليون دولار، بانخفاض 58.86 مليون دولار.

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