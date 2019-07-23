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التحالف العربي: اعتراض طائرات مسيّرة للحوثيين جنوبي السعودية


التحالف العربي: اعتراض طائرات مسيّرة للحوثيين جنوبي السعودية
2019/07/23 | 16:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهدفت مواقع مدنية في عسير

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