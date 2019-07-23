برشلونة يخسر مباراته التحضيرية الأولى

2019/07/23 | 16:14

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متابعة :سومر نيوز

حقق تشيلسي فوزًا لافتًا على برشلونة {2-1}، اليوم الثلاثاء، على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن استعدادات...

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