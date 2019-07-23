امنية ديالى تعلن فتح 17 طريق مغلق خلال النصف الاول من 2019

2019/07/23 | 16:14

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اعادة فتح 17 طريق مغلق خلال النصف الاول من الع...

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