2019/07/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثير الشويلي/ اعلام اتحاد الكرة أوضحت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان جميع الاندية المنضوية تحت مظلته، يجب ان تلتزم بالتعليمات بالنسبة لعقود المدربين واللاعبين والإداريين الذين يرومون التوقيع في أنديتكم، وعليهم الحضور الى مقر اتحاد الكرة، وخلاف ذلك ستضطر اللجنة لعدم التصدّيق على عقودهم.وقال مدير لجنة المسابقات، شهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسابقات تلزم الاندية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقر الاتحاد لتوقيع عقودهم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسابقات تلزم الاندية بحضور جميع المدربين واللاعبين والإداريين الى مقر الاتحاد لتوقيع عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).