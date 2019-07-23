تسريب جديد يكشف لنا عن معلومات هامة إضافية حول الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

2019/07/23 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نحن نقترب أكثر فأكثر من حدث Samsung Unpacked المقبل الذي من المفترض أن تقوم فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.



ونتيجة ذلك، تواصل المزيد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذين الهاتفين تدفقها نحو الويب، واليوم ليس إستثناءً.

هناك إشاعة جديدة من اليونان تدعي أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على دقة أدنى بالمقارنة مع Galaxy Note 9 الحالي حيث سيتم تقليص الدقة من +QuadHD إلى +FullHD علمًا أن حجم الشاشة في هذا الهاتف سيبلغ 6.3 إنش.



ووفقا لهذا التقرير أيضًا، فسوف يضم الهاتف Galaxy Note 10 كذلك بطارية بسعة 3500mAh، وسيزن 168 جرامًا، كما أنه سيكون متاحًا باللون الأحمر من بين ألوان أخرى.

أما بخصوص الهاتف +Galaxy Note 10، فقد أوضح التقرير الجديد أنه سيضم شاشة بحجم 6.8 إنش وبدقة +QuadHD، وبطارية بسعة 4300mAh، كما أنه سيزن 198 جرام.



وعلاوة على ذلك، فقد لمح هذا التقرير كذلك إلى أن هذا الهاتف سيضم أيضًا 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن كاميرا إضافية في الخلف من نوع Time Of Flight بجانب الكاميرات الثلاثة التي سيتشاركها مع شقيقه الأصغر حجمًا.



وبالنسبة لألوان الهاتف +Galaxy Note 10، فهي ستشمل الأبيض والفضي المتدرج.

القلم الإلكتروني S Pen في كلا الهاتفين سيدعم الإيماءات غير اللمسية للقيام بأشياء مثل التمرير السريع بين الصور في معرض الصور.



كما سينتج مؤثرات صوتية أثناء تدوين الملاحظات.



وإلى جانب ذلك، فسوف تدعم الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين الوضع الليلي Night Mode، وسيتم إضافة Live Focus للفيديو، جنبا إلى جنب مع تقريب الصوت مما يتيح لك التركيز على ما تريد سماعه من خلال تقريب منطقة معينة.



سيعمل الهاتف على تضخيم الصوت القادم من تلك المنطقة وتقليل الضوضاء الأخرى.

وكما أوضحت الشائعات السابقة بالفعل، فالهاتف Galaxy Note 10 سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 25W، في حين سيدعم الهاتف +Galaxy Note 10 الشحن السلكي السريع بقوة 45W، ولكن الشاحن الذي سيتم تضمينه في علبة الهاتف لا يوفر سرعة الشحن هذه، وبالتالي سيتعين عليك شراء شاحن يوفر سرعة الشحن هذه إذا كنت ترغب في الإستفادة من ذلك.

الصور التي تم تسريبها سابقًا صحيحة، فقد قامت شركة سامسونج في الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بالتخلص من الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby، ولكن سيكون بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى هذا المساعد الرقمي من خلال الضغط مطولاً على زر التشغيل.

الموقع اليوناني الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات الجديدة أوضح أنه حصل عليها من ” مصدر موثوق جدًا “، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يتوجب عليك التعامل معها بأقل قدر من الحماسة، فهي بعد كل شيء لا تزال تصنف في خانة الشائعات.



عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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