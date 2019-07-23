إجرام بغداد: ضبط وإغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة

2019/07/23 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ضبط وإغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “قوة من مكافحة إجرام بغداد قامت بضبط وإغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة”.وأضافت، أن “القوة ألقت القبض على عدد من المتهمين الصادر بحقهم أوامر […]

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