وزير العدل يبحث مع وفد اللجنة القانونية البرلمانية التعاون ‏المشترك بين الجانبين

2019/07/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل فاروق امين شواني، اليوم الثلاثاء، مع وفد ‏اللجنة القانونية البرلمانية برئاسة ريبوار هادي، التعاون المشترك بين اللجنة القانونية ‏البرلمانية والوزارة .

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