حقوق الانسان تكشف عن أعداد العراقيين المختفين قسرياً

2019/07/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن أعداد العراقيين المختفين قسرياً خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وقال عضو المفوضية أنس العزاوي، بحسب “روسيا اليوم” اطلع عليه “النور نيوز”، ان “مفوضية حقوق الانسان سجلت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفاء قسري”، لافتا الى ان “الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652”.

وأضاف، “هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، كما لا تشمل محافظات إقليم كردستان”، مؤكدا “وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريا، حيث لا يوجد تعاون من قبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية”.

ودعا عضو حقوق الانسان، الحكومة العراقية الى “مساعدة المفوضية في الوصول لحقيقة المختفين قسريا ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين”.

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