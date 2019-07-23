الكعبي: إقرار قانون المحافظات ركيزة أساسية في تعزيز استقرار المدن

2019/07/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ثمن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية النيابية واعضاء المجلس في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ م ، ومجمل الحراك الذي سبق جلسة التصويت والمتمثل في عقد جلسات تشاورية وورش وندوات طيلة الفترات السابقة من اجل الوصول الى صيغة ببنود قانونية ترضى المواطن وتلبي طموحه أولا وآخيرا.





أكد الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القانون المصوت عليه مساء أمس والمتضمن اجراء الانتخابات المحلية بجميع المحافظات بما فيها محافظة كركوك العزيزة، بعد مضي اكثر من ١٤ عاما من اجراء آخر انتخابات فيها، يعد ركيزة أساسية في عملية استقرار المدن ، وتثبيت الأسس الديمقراطية في البلاد لاسيما كونه يعكس إرادة الناخب العراقي في اختيار إدارات محلية قانونية تقدم له افضل الخدمات دون تأخير”.





وأشار الى ان “مجلس النواب كان قد خصص ميزانية كبيرة جدا لتنمية الإقاليم ، وهذه الأموال بحاجة لأشخاص مخلصين لشعبهم و اكفاء بامتياز قادرين على ادارتها وتبويبها بصورة جيدة ومهنية ونزيهة ، وتحويلها الى مشروعات ذات اولوية وملموسة لدى المواطن في عموم المحافظات”.





ودعا النائب الاول لرئيس البرلمان، الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى “تهيئة جميع مستلزمات العملية الانتخابية التي تم تحديدها في مطلع نيسان من عام ٢٠٢٠ وتوفير جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية اللازمة والكفيلة لنجاح عملية الانتخابات وبما يحفظ نزاهتها وحياديتها” ، مشددا على ان “السلطة التشريعية بدورتها الحالية ستقف بقوة ضد كل من يحاول استهداف العملية الديمقراطية وأسس ترسيخها والحفاظ عليها”.

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