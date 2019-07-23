مجلس ديالى يمنع وضع صور المسؤولين على المشاريع الخدمية في المحافظة

2019/07/23 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الثلاثاء، بان مجلس المحافظة رفض اعتماد ميزانية 2019.وقالت الطائي لـ/ المعلومة /، إن “مجلس ديالى رفض في جلسته الرسمية اعتماد ميزانية 2019 وإعادتها الى ادارة ديوان المحافظة لانها لم تعتمد معايير مهمة ابرزها التوزيع العادل للمشاريع وفق مبدأ الكثافة السكانية”.وأضافت الطائي، أن “مجلس ديالى […]

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