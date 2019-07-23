تطمينات إيرانية بخصوص ضمان حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

2019/07/23 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمزوخليج عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته لطهران "لقد لمسنا تطابقا في وجهات النظر حول ضرورة ضمان حرية حركة ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة لجميع دول العالم وخصوصاً دول المنطقة".وأضاف الغضبان ان "جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة، واللجوء بدلا من ذلك الى حل المشاكل العالقة بالحوار الهادى البناء ، وهذه خطوة ومؤشراً إيجابياً ، مشدداً على الدور الذي يقوم به العراق من اجل تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة في المنطقة".وشدد على أهمية مضيق هرمز في حركة ومرور ناقلات النفط لدول المنطقة والعالم و التي تصل بمعدلاتها اليومية الى اكثر من 18 مليون برميل باليوم .، وتابع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ان العراق يصدر عبر مضيق هرمز النفط الخام بمعدلات تصل مابين 3،400-3،500 مليون برميل باليوم فضلا عن تصدير الغاز السائل ومكثفات الغاز.انتهى

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