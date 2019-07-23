مدرب ليفربول غاضب من

2019/07/23 | 16:41

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هاجم المدرب الألماني يورغن كلوب "الوضع غير المقبول"، المتعلق بجدول المباريات المقبل، الذي توقع أن يؤثر كثيرا على نجوم ليفربول، الذين يستعدون لخوض

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