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الشابندر: التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة قصمت وجودهم


الشابندر: التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة قصمت وجودهم
2019/07/23 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

اعتبر الكاتب والسياسي غالب الشابندر، اليوم الاثنين، التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة بأنها قصمت وجودهم، مبينا ان الحكيم أراد إعادة إنتاج نفسه من خلالها

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