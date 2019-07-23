الشابندر: التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة قصمت وجودهم

2019/07/23 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر الكاتب والسياسي غالب الشابندر، اليوم الاثنين، التظاهرات الأخيرة لتيار الحكمة بأنها قصمت وجودهم، مبينا ان الحكيم أراد إعادة إنتاج نفسه من خلالها

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