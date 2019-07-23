2019/07/23 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر كردي مطلع، الثلاثاء (23 تموز 2019)، بموافقة حكومة منطقة كردستان العراق على تسليم المستحقات النفطية والبالغة 250 ألف برميل يوميا وايداعها لد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان العراق تضع شرطين لتسليم الحكومة 250 ألف برميل نفط يومياً ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان العراق تضع شرطين لتسليم الحكومة 250 ألف برميل نفط يومياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).