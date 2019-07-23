ودياً.. تشيلسي يهزم برشلونة بهدفين لهدف

2019/07/23 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نادي برشلونة بهدفين لواحد خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل عن طريق المهاجم تامي أبراهام في الدقيقة (34)، وأضاف لاعب وسط “البلوز”، روس باركلي، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (81) من زمن المباراة.وفي […]

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