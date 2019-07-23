2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت محافظة كركوك، المباشرة بالوجبة الأولى من المشاريع الخدمية في كركوك والتي تضم 11 مشروعا خدميا في عموم المدينة.

وذكر بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري عقد اجتماعا بحضور المعاون الفني علي حمادي ومدير العقود خبأت اسعد”.





وقال محافظ كركوك، “إننا كما واعدنا مواطني المحافظة باشرنا اليوم بإعلان 11 مشروع خدمي في عموم كركوك ضمن موازنة العام الحالي”.





وأضاف، “أشكر الحكومة الاتحادية ووزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بين المحافظات وأعضاء مجلس المحافظة وجميع الجهود التي عملت لخدمة كركوك”.





ودعا الجبوري، جميع الشركات الى “العمل لأجل خدمة مواطني كركوك وفق الضوابط المعتمدة والشفافية التي اعتمدت لضمان مشاركة الجميع وبما يحقق سرعة التدقيق والإحالة والمباشرة بالأعمال”، مؤكدا “الاستمرار بإعلان المشاريع الخدمية وعلى وجبات بعد إكمال الدرج والتدقيق ومراعاة الضوابط القانونية المعتمدة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعلن المباشرة بالوجبة الأولى من المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعلن المباشرة بالوجبة الأولى من المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).