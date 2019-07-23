"إرادة النصر" تؤمن سور بغداد و30 قرية في يومها الرابع

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، تأمين سور بغداد وطريق العبايجي في اليوم الرابع لعمليات إرادة النصر في مرحلتها الثانية، فيما أنهت تفتيش وتطهير 30 قرية.

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