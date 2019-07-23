بسبب انتشار المخدرات.. مجلس المثنى يوصي بتشكيل لجنة لتدقيق عمل قسم المكافحة

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة المثنى ،الثلاثاء، بتشكيل لجنة من أعضاءه إضافة لقائد الشرطة ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ومكتب الأمن الوطني، لتدقيق أسماء الضباط والمنتسبين العاملين في قسم مكافحة المخدرات للتأكد من ملائمتهم للعمل

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