إجرام بغداد: إغلاق قاعتين للعب القمار والقبض على متهمين وسط العاصمة

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، ضبط واغلاق قاعتين للعب القمار وسط العاصمة.

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