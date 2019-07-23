خلال اجتماع موسع مع اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة .. الكعبي : ان الآوان لتشريع قوانين تواكب مواثيق الرياضة العالمية وتنهض بالواقع الرياضي الموجود

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW الكعبي يتفق مع الجهات المختصة على خارطة طريق خاصة بتشريع قانون للجنة الأولمبية يخدم الجماهير الرياضية شدد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، على ان تخوفات بعض المعنيين وتدخلات البعض الاخر لن تثني مجلس النواب بدورته الحالية عن اقرار اي قانون يهتم بمصلحة المواطن العراقي

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