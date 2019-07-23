برلماني يوجه سؤالاً لوزير المالية بشأن عدم فرض الاقليم لضريبة الاستيراد ومقدار جبايتها

2019/07/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الحكمة المعارضة خالد الجشعمي، سؤالاً برلمانياً لوزير المالية فؤاد حسين بخصوص عدم فرض سلطات اقليم كردستان ضريبة الاستيراد على البضائع في منافذه الحدودية بخلاف باقي المنافذ الاتحادية.

وجاء في سؤال الجشعمي الذي طالب رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لإستضافة الوزير في إحدى الجلسات عن "مقدار الأموال المسلمة من حكومة اقليم كردستان الى وزارة المالية [خزينة الدولة] جراء جبايتها للرسوم الكمركية وجراء جبايتها للضرائب المختلف في دوائر الضريبة في الاقليم والاجراءات المتخذة من قبل الوزير حول مخالفة سلطات الاقليم للقوانين الضريبية فيما يخص استيراد البضائع الداخلة عبر منافذ الاقليم".ولفت الى ان "المنافذ الحدودية العراقية الجنوبية والغربية ملتزمة بتطبيق القوانين والضوابط في جباية مبلغ الضريبة قبل إدخال البضاعة من المنفذ الحدودي الا ان سلطات الاقليم غير ملتزمة بذلك هي التزمت فقط بالتعرفة الكمركية الموحدة مؤخراً في حين لم تلتزم بنسبة الضريبة المفروضة على البضائع مما سبب ضرراً كبيراً بالحركة التجارية والاقتصادية للمناطق التي تقع فيها المنافذ الجنوبية والغربية فضلا عن الاضرار بالاقتصاد العراقي وخزينة الدولة".

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